Virginia Stablum eletta Miss Universe Italy 2022

La dichiarazione commossa di Virginia Stablum

Dopo la vittoria Virginia ha espresso la sua soddisfazione attraverso un post su Instagram: “Sono entusiasta di questa vittoria ed è forse scontato dirlo, ma sono soprattutto orgogliosa di aver partecipato ad un concorso incredibile e innovativo che promuove le nuove frontiere della bellezza sempre più pop e digitale, proprio come piace a me, qualificando la donna come portatrice di valori che vanno oltre l’aspetto”, ha scritto commentando il video della sua incoronazione.

I concorsi di bellezza stanno cambiando

La dichiarazione di Virginia fa riflettere sul fatto che i concorsi di bellezza non siano più quelli di una volta. Un tempo i canoni per essere ammessi erano molto standardizzati e non lasciavano spazio a varietà di nessun tipo. A Miss Universe per la prima volta quest’anno possono partecipare anche donne sposate, in dolce attesa o già diventate mamme. Non solo, ma negli ultimi anni si è discusso della partecipazione di donne trans ai concorsi di bellezza e la questione non è più un tabù come un tempo.

Chi è Virginia Stablum

La giovane modella che rappresenterà l’Italia al concorso di Miss Universo 2023 è nata a Trento nel 1998, da mamma italiana con radici tedesche e papà di origini africane. Ha una forte passione per la moda che è diventata la sua carriera. Ha sfilato a Milano, Parigi, New York e Barcellona. Qualche anno fa Virginia ha partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne. È riuscita nel suo intento di conquistare il tronista Nicolò Brigante, ma la loro relazione è durata solo alcuni mesi. Oggi frequenta l’imprenditore Vittorio Scala, ex di Taylor Mega. Virginia è iscritta alla facoltà di Scienze delle Comunicazioni dell’Università di Verona.