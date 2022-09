Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati. Lo si legge su Instagram sul profilo della showgirl, ma anche sul profilo del calciatore del Galatasaray.

L’annuncio della separazione su Instagram

Queste le parole di lei: "Mi risulta molto doloroso vivere questo momento, però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me – ha scritto Wanda – Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli".

Le voci su una separazione imminente si rincorrevano già da inizio agosto, ma i due hanno sempre smentito anche in maniera piuttosto decisa. Lui solo qualche mese fa scriveva: “Non so chi mi fa più pena, se chi inventa le notizie sulla mia vita o chi ci crede".

Il motivo della separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara

Lo scorso anno a novembre erano saltati fuori dei messaggi che il calciatore avrebbe mandato alla modella e attrice Eugenia Suarez, messaggi decisamente poco graditi dalla moglie di Icardi. I due però sembrano essersi riappacificati, tanto che il calciatore aveva regalato alla moglie una Himalaya Birkin 30 di Hermès, una borsa in pelle di coccodrillo del Nilo con oro bianco 18 carati e intarsiata di diamanti. Una cosuccia sobria per intenderci. Forse però non c’è diamante che tenga di fronte alla gelosia di una donna ferita!