MV Narrative: la crociera che dura tutta una vita

“Una vita in vacanza” non è solo il titolo di una famosa canzone dello Stato Sociale, ma è anche un motto per molti che vorrebbero seriamente passare la loro vita in viaggio. Oggi è anche realtà: esiste una crociera che può durare tutta la vita.

La nuova nave di Storylines

Si chiama MV Narrative la nuova nave di Storylines pensata per ospitare degli ospiti “a vita”. L’idea è quella di formare una vera e propria comunità galleggiante, sempre in viaggio. Sulla nave sorgeranno uffici, 20 ristoranti, una scuola, una biblioteca, un ospedale, una banca e diversi bar. Per il comfort degli abitanti della nave ci saranno anche 3 piscine con solarium, area per esercizi per animali domestici, centro business e un salone di bellezza. Per la gioia di chi fa sport, ci sarà una pista per la corsa all'aperto, una palestra completa con attrezzature all'avanguardia, uno studio di yoga, simulatori di golf e una pista da ballo e altro ancora. Ci sarà anche un programma di educazione giovanile; sulla nave ci sarà quindi la prima scuola itinerante sul mare. Non ci sarà tempo per annoiarsi insomma.

Sarà una città di lusso sull’acqua

Shannon Lee e Alister Punton sono stati gli ideatori di questo progetto: volevano offrire una sorta di stabilità a chi ama viaggiare ed esplorare. Coloro che decidono di prendere casa su questa nave avranno a disposizione una sistemazione di lusso: ci sono 547 residenze di lusso, venduti come normali immobili, ma l’indirizzo sarà sempre in movimento!

Com’è fatta MV Narrative?

La nave MV Narrative è lunga 225 m e larga 30 m con appartamenti arredati di dimensioni comprese tra 70 e 600 metri quadrati. I proprietari possono scegliere tra stili di interior design differenti. La maggior parte ha a disposizione dei balconi per ammirare la vista mare e la brezza marina. Si potranno ricevere ospiti e famigliari e i proprietari possono anche affittare le loro residenze a terzi. Il prezzo delle residenze sulla nave varia da $ 1 a $ 8 milioni per tutta la vita della nave. C’è poi la possibilità di affittare alcuni appartamenti con un contratto di 24 anni, da $ 647.000 in su.

L’itinerario della nave intorno al mondo

La nave viaggerà attraverso i sei continenti, circumnavigando il globo ogni 1000 giorni. Si fermerà alcuni giorni nei principali porti del mondo per dare ai residenti l’opportunità di girare diversi luoghi. Il primo viaggio sarà una circumnavigazione del globo, attraverso centinaia di destinazioni in sei continenti. La navigazione di Storylines è lenta, e si ferma da 1 a 5 giorni in ogni porto con una media di tre giorni, per vedere tutti i luoghi che si attraversano.

Un occhio all’ambiente

La nave sarà la prima imbarcazione di queste dimensioni ad essere alimentata a propulsione a gas naturale liquido (GNL). Si tratta di un’opzione ecologica molto interessante, oltre al fatto che sulla nave saranno presenti iniziative ecologiche per la conversione dei rifiuti e la possibilità di effettuare coltivazioni di prodotti da giardino idroponico, sfruttando l’energia solare. Un bell’esempio di città ecosostenibile galleggiante!