Ambra Angiolini su Allegri: “Ho fatto psicoterapia dopo l’ultimo ex”

Ambra Angiolini non è una che ama parlare della sua vita privata, per questo il suo simpatico siparietto di ieri a xFactor con riferimento all’ex, ha fatto parlare di sé.

La battuta su Allegri

La giudice è salita sul palco dopo l’esibizione di un’aspirante concorrente che ha dichiarato di avere un debole per lei. “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l'ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente – scherza Ambra – Ma oggi grazie a te, caro 'Riso col pollo', voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita". Applausi e risate a contorno del suo modo di sdrammatizzare una storia dal finale doloroso per la showgirl e attrice.

“Riso col pollo” è il brano inedito presentato da Samuel, concorrente bolognese con origini ghanesi, che a confessato la sua ammirazione e qualcosa di più nei confronti di Ambra Angiolini, facendo il suo nome più volte durante l’esibizione. Purtroppo anche se la musica in passato l’ha conquistata, basti pensare a Francesco Renga, padre dei suoi figli, questa volta non è andata e il povero Samuel non ha convinto la giuria.

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini

L’allenatore della Juventus, Massimo Allegri e la showgirl Ambra Angiolini hanno avuto un'intensa storia d’amore di 4 anni, dal 2017 al 2021. Lui è poi sparito nel nulla di punto in bianco, forse a causa di un tradimento non confessato e non confessabile.

Per Ambra non deve essere stato facile e da qui la battuta sulla psicoterapia.

Ambra Angiolini e Francesco Scianna

Ora Ambra sembra serena e nella sua vita sentimentale sembra di nuovo esserci spazio per qualcuno. Alcuni settimanali l’hanno paparazzata insieme al collega Francesc Scianna. I due hanno lavorato insieme a teatro nel 2016, nello spettacolo teatrale Tradimenti di Michele Placido.