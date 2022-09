Harry Styles ha lanciato una linea di makeup per tutti

Harry Styles, già icona pop di stile e inclusività, ha avuto un’idea geniale: una linea di make up inclusiva che piacesse sia a uomini che a donne, qualsiasi fosse il colore della loro pelle.

Pleasing: il make up che piace a tutti

La linea di make up Pleasing, presentata da Harry Style in occasione della Paris Fashion Week è stata realizzata in collaborazione con il designer brasiliano Marco Ribeiro; la capsule trucco di Harry Styles contiene un vasto assortimento di smalti, ma anche un gloss che essere utilizzato su labbra, occhi e pelle, una palette di cipria pressata e pigmenti multiuso in crema.

Un invito alla sperimentazione per tutti

La linea studiata proposta da Harry Styles è un vero e proprio invito, anche giocoso, a sperimentare con la propria pelle, e le proprie unghie, per vedersi in maniera differente. Il cantante ha commentato così il lavoro fatto insieme al designer Ribeiro: “Per me, il modo in cui Marco usa il colore è davvero stimolante; tutto ciò che crea irradia divertimento, gioia e giocosità. Quando abbiamo iniziato a parlare di collaboratori per Pleasing, Marco è stata la prima persona che mi è venuta in mente”.

La loro collaborazione è iniziata in occasione dell’ultimo album di Styles, Harry's House, per il quale Ribeiro ha creato un paio di pantaloni patchwork. La stessa creatività e varietà cromatica è stata riproposta appunto nella linea di make up, senza dimenticarsi la qualità, che rimane molto alta.

Un occhio all’inclusione e uno all’ambiente

Oltre ad essere fortemente inclusiva, Pleasing è anche una linea ecosostenibile visto che tutti i prodotti sono biodegradabili, vegani e cruelty-free. ”Solo esplorando le contraddizioni intorno e dentro di noi, sfatiamo il mito di un'esistenza binaria”, ha concluso Harry Styles.