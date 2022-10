Esiste il sesso senza amore? Non per i topi di campagna

C’è una domanda che tormenta tutti coloro che si siano mai interrogati sulle questioni d’amore: esiste il sesso senza amore? La risposta scientifica sembra essere che non c’è molta differenza, non a livello chimico almeno. Quindi tutte le seghe mentali sull’amore puro e reale rispetto a un banale incontro di sesso, forse sono inutili.

I topolini di campagna e l’amore

Un gruppo di scienziati ha portato avanti uno studio coinvolgendo dei topi di campagna, noti per la loro monogamia. Ai fortunati topolini, gli scienziati hanno somministato ormoni normalmente prodotti durante il sesso: vasopressina e ossitocina. Una volta iniettata la “pozione d’amore”, i topi hanno scelto il primo papabile partner che vedevano e hanno formato un legame stabile, ancor prima di accoppiarsi. Quindi i topi “si innamorano” prima ancora di andare a letto tra loro.

E tra esseri umani?

Anche negli esseri umani gli ormoni, il sesso e l’amore sono sempre collegati, ma le persone hanno la coscienza e la razionalità di accorgersi che spesso quello che provano è più un attacco ormonale che vero amore, anche se le sensazioni sono molto simili in effetti.

L’amore e il sesso nella storia

Storicamente il sesso è sempre stato unito all’amore, tanto che Eros era il dio del sesso e dell’amore insieme. E addirittura Kamasutra, il nome del libro con tutte le posizioni del sesso, in reltà signfica “Le regole del Karma”, cioè il codice dell’amore. Sono sempre state due cose inseparabili, fino a che la Chiesa ha deciso di separare l’amore “nobile” e puro del matrimonio alle basse pulsioni extra matrimoniali. Il fatto che una volta i concetti fossero uniti è evidente anche dalla parola “sesso”, che per come la intendiamo noi è di recente invenzione, si parla di inizio novecento.

Insomma il sesso e l’amore non sono così slegati come si possa pensare e di sicuro fare del buon sesso ti fa vedere il partner con gli occhi a cuoricino!

Diletta Leotta durante la puntata di oggi di Take Away ha confermato che per lei non c’è sesso senza “qualcos altro”. Per lei c’è sempre quel qualcosa che attira, che coinvolge, altrimenti non si arriva neanche al letto. E voi cosa ne pensate?