Ilary Blasi vuole tutto da Totti: dalla Smart alla villa, gioielli e borse compresi

Il 14 ottobre, il giudice esaminerà l'istanza di Ilary Blasi. La speranza è che non abbia impegni per cena perché la lista delle richieste della presentatrice è davvero lunga.

Ilary rivuole la cabina armadio

La questione “borse” ormai è di dominio pubblico. Totti le avrebbe nascoste per vendicarsi dei Rolex spariti dalla cassaforte di famiglia. Ovviamente Ilary rivuole la sua collezione completa di Gucci, Dior, Chanel e Hermes. Insieme alle borse sparite, ci sarebbero anche decine di paia di scarpe, cinte, portafogli, gioielleria. Come abbia fatto l’ex capitano della Roma a trafugare tutte queste cose senza smuovere una gru, non è dato saperlo.

La Smart è mia, la casa anche!

La conduttrice dell’Isola dei Famosi non ha alcuna intenzione di rinunciare alla Smart di famiglia, anche se di fatto intestata a Francesco. E cosa non da poco, vorrebbe per sé la casetta da quasi 1500 metri quadri dove abitano oggi e dove ci sono una doppia piscina, campi da tennis e bagno turco, per un valore che si aggira intorno ai 10 milioni. Ilary si è rifiutata di vendere la casa o di dividerla, la vuole tutta per sé.



A Totti importa soprattutto dei Rolex

In questa lunga lista della spesa dei beni in comune e da dividere, la sola cosa che sembra premere a Totti è la collezione dei Rolex, di valore inestimabile, sia affettivo che monetario. Le voci dicono che gli orologi siano al sicuro, in una cassetta di sicurezza, presso un’altra banca.

Totti ha vinto il Tapiro d’oro

Non si sa se vincerà la causa Rolex vs borsette griffate, ma Totti ha già vinto un bel tapiro d’oro, consegnatogli dagli inviati di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5. Valerio Staffelli è stato il coraggioso prescelto che ha beccato Francesco Totti consegnandogli il buffo “premio”. “Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo”, ironizza.

A venerdì per il prossimo round Blasi-Totti.