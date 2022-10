Se ti sembra che il telefono vibri, ma non è vero, hai una dipendenza da curare

Se vibra ma non è vero, hai un problema

Avete poggiato il telefono accanto a voi mentre lavorate, studiate, riposate e all’improvviso sentite una vibrazione, afferrate entusiasti il telefono e … non c’è un bel niente, la vibrazione ve la siete sognata! Capita molto più spesso di quanto crediate, queste allucinazioni hanno un nome; gli scienziati le hanno raccolte sotto il nome “sindrome da vibrazione fantasma”.

Alcuni ricercatori si sono preoccupati di studiare il fenomeno e l’ipotesi più quotata è che le ragioni di questa “sindrome” vadano ricercate nell’uso sconsiderato e massiccio del telefono. Lo usiamo così tanto che ce lo sogniamo.

“Rilevare un telefono che vibra è diventata ormai un’abitudine e la minima contrazione muscolare o la sensazione di movimento dei vestiti potrebbe essere erroneamente interpretata come vibrazione del telefono“, ha spiegato Robert Rosenberger, ricercatore presso la Georgia Institute of Technology.





La dipendenza da smartphone

In Italia, l’82% dei giovani italiani è a rischio dipendenza da smartphone, stando a quanto dicono gli ultimi dati Eures. Quasi un quarto degli oltre 1.800 studenti intervistati è in una fascia di “elevato rischio” in cui emerge un rapporto patologico con il telefono.



Il liceo che ha vietato l’uso del telefono

Rendendosi conto della situazione critica di dipendenza dal telefono, il liceo Malpighi di Bologna ha deciso per l’anno scolastico 2022/23 il divieto assoluto per tutti gli studenti di usare in classe il telefonino. Tutti lo dovranno consegnare all’ingresso e potranno riprenderlo in uscita. Chissà quanti allievi di questo liceo si immagineranno di sentire il loro telefono vibrare, chissà dove.