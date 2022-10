Le Iene: Belen Rodriguez fa un esperimento sociale che la fa piangere

Belen Rodriguez ha incontrato gli haters (ma anche i fan) in un esperimento sociale stile “Marina Abramovich”. Il servizio che racconta l’esperimento fatto è andato in onda ieri sera nell’ultima puntata delle Iene di cui Belen è conduttrice insieme a Teo Mammucari.

L’idea nata dopo le critiche della scorsa puntata

Belen ha voluto lanciare un appello per incontrare i suoi odiatori perché sapeva che il servizio fatto la settimana scorsa sulla dismorfofobia, le avrebbe attirato molte critiche. La conduttrice ha così dato appuntamento a chiunque avesse qualcosa da rimproverarle presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Qui ha avuto alcuni incontri faccia a faccia, una persona alla volta, in una sorta di performance che ricorda molto quella di Marina Abramovich fatta al Moma di New York nel 2010.



La critica: “non dovevi dire che guadagni come un calciatore”

Un uomo si è seduto davanti a lei e l’ha rimproverata di avere ammesso pubblicamente di guadagnare come un calciatore di serie A; secondo il ragazzo sarebbe “irrispettoso” perché lui è disoccupato. Belen non si è fatta scalfire dalla critica (un po’ fumosa) e ha confermato di essere una donna autonoma che può permettersi borse e oggetti firmati, e ha fatto notare al suo interlocutore che il ciondolo che lui indossava fosse di un brand molto costoso, anche se diceva di essere disoccupato: “è un regalo”, si è difeso l’uomo. “Ecco io invece me lo compro da me”, ha ribattuto Belen, convinta che non ci sia niente di sbagliato nel dichiarare di essere una donna ricca.

Sono arrivati più fan che odiatori, ma la situazione è finita in lacrime

Belen ha incontrato tutti, ma molte persone, arrivate da tutta Italia, non volevano offendere o criticare la conduttrice, erano invece fan che volevano incontrarla o confidarsi con lei, in un momento di chiacchiere piuttosto intimo, occhi negli occhi. Il servizio si chiude con una ragazza che dopo un problema di salute grave, dice di essere “miracolata” e “felicissima” di incontrare Belen. Lei si commuove e l’esperimento si conclude con un messaggio di speranza: “Arrendersi mai”, sentenzia Belen, riprendendo il coraggio della ragazza di fronte a lei!