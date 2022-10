Chiara Nasti: se mio figlio fosse stato femmina l'avrei chiamata Barbie

Chiara Nasti ha voluto svelare alcune curiosità su come sta andando la sua gravidanza ormai quasi al termine. In un botta e risposta con i suoi follower, l'influencer ha svelato che se suo figlio fosse stata invece una femmina, allora l'avrebbe chiamata Barbie come la famosa bambola della Mattel. Purtroppo o perfortuna il bimbo è un maschio e si chiamerà Thiago!

L’influencer teme la gelosia di Mattia Zaccagni

Sempre durante il momento di scambio con i suoi follower, Chiara ha confessato anche che teme molto la reazione del compagno, il calciatore Mattia Zaccagni, quando il bimbo nascerà. Sembra, infatti, che lo stesso Mattia si faccia trattare un po’ come un figlio da Chiara che si prende cura di lui: "Sono curiosa di vedere Mattia con Thiago - spiega Nasti - da me viene trattato come un figlio quindi cercherò di non fargli pesare la presenza del bimbo".



Le star e i nomi eccentrici

Pensare a Barbie come nome per una bimba ha suscitato l’ilarità dei social, ma Chiara Nasti non è né la prima né l'ultima che chiama suo figlio in nome stravagante. Basti pensare a Totti e Ilary che hanno chiamato loro figlia “Chanel”, o al figlio di Flacio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, che si chiama “Falco”. Per non parlare di Oceano e Leone, i figli di John Elkan e Lavinia Borromeo. Ringraziamo intanto che il figlio di Chiara Nasti sia maschio e comunque non sia stato chiamato Ken.