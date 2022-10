Lascia la moglie per la figlia diciottenne con cui ha una nuova famiglia

La fantasia umana non ha limiti e Reddit non manca occasione per ricordarcelo. Il grande calderone che raccoglie racconti da tutto il mondo ha regalato un’altra perla: la storia di un uomo che prima ha sposato una donna di nome Tiffany, ma qualche anno dopo se n’è andato con la figlia di lei, appena maggiorenne! Tiffany era una ragazza madre con una figlia di 3 anni, quando è arrivato Mark nella sua vita a ha trovato un marito e insieme una figura paterna per la sua figlioletta. Tutto funzionava per il meglio, tanto che i due hanno anche avuto un figlio insieme nel 2010, così come racconta Tiffany, oggi quarantenne: “La vita era fantastica, ho avuto un figlio con mio marito, una casa, una macchina, un bel lavoro”.

Nel 2017, però, accade l’impensabile: la figlia di Tiffany compie 18 anni e Mark le rivela di avere una relazione con la neomaggiorenne e che il loro matrimonio era invece giunto al capolinea: “Non potevo crederci, non ho potuto elaborarlo. Mi sentivo schiacciata, arrabbiata, disgustata. Il mio ex marito non mi ha mai dato vibrazioni inquietanti, ma se è andato con mia figlia quando aveva 18 anni, sono sicura che era successo qualcosa già quando era minorenne”.

La nuova vita dell'ex con la figlia

I due se ne sono andati, ricominciando una vita insieme e Tiffany ha saputo dopo un anno che la figlia era incinta, quindi sarebbe diventata nonna del figlio del suo ex marito. Che confusione!

Nel frattempo Tiffany ha vietato al figlio avuto con Mark di vedere il padre: “Mio figlio ha avuto difficoltà a capire perché sua sorella e suo padre se ne sono andati, non gli ho detto la verità. Forse dovrei, ma ha solo 10 anni. Gli ho detto che sua sorella è andata all’università e suo padre è dovuto andare via per un po’”.

A distanza di qualche anno, Tiffany non è ancora in grado di rielaborare questa assurda storia, soprattutto perché coinvolge la sua primogenita: “Ora ha due figli dal mio ex marito, l’uomo che l’ha cresciuta come se fosse sua figlia. I suoi figli sono miei nipoti, che sono anche fratellastri con mio figlio. Questa cosa è malata e disgustosa. Non so come superare tutto questo, voglio solo andare avanti”. Nemmeno una soap opera aveva mai osato immaginare una trama del genere.