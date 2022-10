La scienza sul caffè: fa bene alla vista!

Secondo una ricerca della American Optometric Association e della Cornell University, il caffè dovrebbe proteggere gli occhi dall’indebolimento causato dall’avanzare degli anni. Nel caffè è presente l’acido clarogenico, una sostanza che è in grado di ridurre il rischio di danni alla vista provocati da diabete, invecchiamento e glaucoma. Nella bevanda di caffè, la caffeina è l’1%, mentre l’acido clarogenico è presente al 9%.

Gli scienziati non hanno ancora una risposta certa sui benefici del caffè in merito alla vista perché non si è chiarito se l'acido benefico sia effettivamente assimilabile con il processo digestivo oppure sia necessario assumerlo in altro modo. Se non dovesse essere possibile assimilare l’acido clarogenico dal caffè, c’è sempre una valida alternativa da sondare: un collirio specifico contenente questo importante composto organico.

Il caffè una bevanda amata che fa bene

Ci sono però altri vantaggi legati al caffè (a parte darci una sveglia quando siamo molto stanchi): questa bevanda ha un effetto lipolitico, stimola cioè il dimagrimento favorendo il consumo dei grassi a scopo energetico.

In questa bevanda, inoltre, sono contenute numerose sostanze antiossidanti che proteggono l’organismo dall’azione deleteria dei radicali liberi, rallentando il processo di invecchiamento e contrastando gli stati infiammatori. Per questo il caffè contribuisce a ridurre il rischio di sviluppare il cancro, il morbo di Parkinson e il diabete.

Gli italiani sembrano aver capito molto bene che il caffè fa bene: ogni giorno nel nostro Paese si consumano 9,3 milioni di caffè e la metà degli italiani beve regolarmente almeno una tazzina di caffè al giorno per un giro d’affari di 20 miliardi di euro. A questo punto la nostra vista dovrebbe funzionare benissimo!