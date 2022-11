La foto del Sole che sorride impressiona il web

Il telescopio Solar Dynamics Observatory ha catturato il Sole in un’inedita posa: sorridente come non mai. La foto della Nasa, postata su Instagram, mostra la nostra stella con due occhi e una bocca sorridente. In realtà si tratta di due macchie solari, fenomeno assolutamente consueto: i buchi si formano periodicamente nella parte esterna del Sole, chiamata corona solare. Nelle zone più fredde, dove il plasma è meno denso e dove alcune particelle elettricamente cariche vengono liberate nello spazio. I cosiddetti buchi coronali sono stati osservati dai telescopi a raggi x della missione Skylab, inviati oltre l'atmosfera terrestre proprio per osservare la nostra stella.

Happy #SunDay! In the past week of space weather, there have been 3 solar flares, 23 coronal mass ejections, and no geomagnetic storms. The video below is from NASA’s Solar Dynamic Observatory, showing a smiling Sun near the end. pic.twitter.com/YVpM2vK0On