Orgasm Inc: il docu-film sull’azienda che insegna ad avere orgasmi

C’è un docu-film che racconta la storia di un’azienda che voleva insegnare l’orgasmo. Orgasm Inc.: il caso OneTaste è firmato da Sarah Gibson e Sloane Klevin e svela ii retroscena di una delle aziende più famose dedicate al sesso e all'insegnamento del raggiungimento dell'orgasmo. La scietà nasceva già nel 2001 per insegnare la filosofia del sesso lento e della meditazione orgasmica. La fondatrice, Nicole Daedone, proclamava di conoscere i segreti dell'orgasmo femminile, affascinando e incuriosendo centinaia di donne in difficoltà o semplicemente curiose. Peccato che poi le vittime finivano in una spirale di manipolazione e abusi su cui l’FBI sta ancora indagando. Nel docufilm sono presenti numerose riprese inedite, raccolte in 15 anni di attività di One Taste, oltre a interviste con ex membri dell’azienda.



Il cavallo di battaglia di One Taste era la meditazione orgasmica: una specie di masturbazione lenta che durava 15 minuti e si focalizzava sul clitoride. Qualche anno fa, un’adepta di Ona Taste, Justine Dawson, dichiarava: “La maggior parte di quelli che lo praticano dice di riuscire a stabilire una connessione profonda e ad avvertire sensazioni positive, energia. È simile allo yoga o alla meditazione: potresti non avvertire tutti i singoli benefici ogni volta che pratichi una di queste cose, ma col tempo senti un cambiamento. In questo caso nella sfera sessuale e nelle relazioni”.

Tutto molto interessante, se non fosse che probabilmente si trattava di una mega bufala per sottrarre denaro a donne insicure.

L’orgasmo è da sempre una questione molto importante dell’universo sessuale soprattutto femminile: le statistiche più recenti dicono che circa il 19% delle donne con una vita sessuale regolare non abbia mai provato un orgasmo di qualsiasi natura. Tra gli uomini invece l’anorgasmia è probabilmente sottostimata, intorno al 4%.

Va da sé che la questione orgasmo interessava e interessa, milioni di persone!