Nel Regno Unito è stato trovato un gatto “neutro”: nè maschio nè femmina

Un gatto senza sesso. Questo è quello che si sono trovati di fronte gli operatori del centro di salvataggio Cats Protection di Warrington, nel Regno Unito. I soccorritori inizialmente pensavano fosse una femmina e l’hanno chiamata “Hope”, non vedendo gli attributi maschili, ma quando stavano per procedere con la sterilizzazione, come da prassi, si sono accorti che non potevano effettuare l’ovariectomia, perché il gatto non aveva neanche le ovaie. Non aveva sesso.

La dottoressa Fiona Brockbank ha poi spiegato: "Hope rappresenta un insolito caso di agenesia mai visto prima. Anche se è una condizione molto rara, ci è capitato di vedere dei gatti ermafroditi, nati con organi sessuali sia maschili che femminili. Ma mai questo tipo di sviluppo embrionale".

Dagli esami successivi si è verificato che Hope non ha ormoni femminili né maschili. "C'è una possibilità che del tessuto ovarico ectopico si nasconda internamente da qualche parte, ma pensiamo che sia estremamente improbabile. In ogni caso questa condizione è talmente rara che non esiste neppure un termine per descriverla se non agenesia degli organi sessuali, dove per agenesia s'intende il mancato o fallito sviluppo di un organo del corpo".

Nonostante questa estrema particolarità, l’animale sta bene: "Ha 15 settimane, può urinare e defecare in modo appropriato e si comporta esattamente come ogni altro gattino della sua età. Non essendoci altri casi documentati, non sappiamo se questa condizione influenzerà la salute di Hope in futuro. Ma questo ad oggi non compromette in alcun modo la sua adozione". Il gattino neutro è quindi pronto per essere accolto da una famiglia amorevole.

Che cos'è l'agenesia?

L'agenesia è l'assenza totale di un organo. Si differenza dall'aplasia che rappresenta i casi in cui l'organo è minimamente abbozzato. In questo caso, il gatto Hope non ha sviluppato né gli organi maschili né quelli femminili, una condizione unica nel suo genere. Più frequente è invece la presenza di entrambi gli organi sessuali (maschili e femminili) e si parla di "intersessualità", fenomeno presente in piccola percentuale anche nella specie umana.