La prof lascia la scuola e si dedica a Only Fans: "In 3 anni ho guadagnato un milione"

Si chiama Courtney Tillia e prima faceva l’insegnante negli USA, dove vive. Oggi lavora su Only Fans e in pochi anni ha già guadagnato una fortuna. Courtney è moglie e mamma di quattro figli e forse stanca della frenetica routine lavorativa, ha deciso di cambiare vita iniziando a creare e diffondere contenuti per adulti sul famoso sito Only Fans. Courtney ha tre account sul portale, ma la maggior parte dei guadagni deriva dal profilo su cui pubblica video e foto di nudo.

In soli 3 anni dice di aver guadagnato 1 milione di euro, di cui il 75% con i contenuti espliciti. 750mila dollari li ha guadagnati con i contenuti espliciti. Sul secondo account vende merchandising, mentre il terzo di base è gratuito, ma contiene dei contenuti pay-per-view che costituiscono un’altra fonte di guadagno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Courtney Tillia (@mrstillia)

La donna non è affatto preoccupata per il giudizio dei figli sulla sua scelta. Anzi, lei e il marito stanno insegnando ai figli ad avere una mentalità sempre aperta e a non giudicare chi fa lavori non convenzionali. Il lavoro non convenzionale le ha anche permesso di vivere molto meglio, come lei stessa racconta: “Quando insegnavo avevamo pochi soldi - ha detto -. Attraverso OnlyFans siamo riusciti a fare cose meravigliose. È stata un'enorme fonte di guadagno. Abbiamo potuto viaggiare, comprare auto, trasferirci, ma anche aiutare la comunità. Possibilità ci torni a insegnare? Sono lo 0%". Per guadagnare gli stessi soldi avrebbe dovuto lavorare "almeno altri 25 anni" come insegnante.



Con i soldi che ha messo da parte fa una vita di agi, ma anche di beneficenza e donazioni. Courtney si è trasferita a Los Angeles insieme al marito e ai 4 figli. Poi si concedono lunghe vacanze in posti spettacolari, ma senza dimenticarsi di chi vive nell’indigenza, facendo generose donazioni soprattutto ai senzatetto.

Ben vengano i suoi guadagni stellari se aiutano a fare del bene ai più bisognosi.