Gli uomini diventano adulti a 54 anni, parola di scienza

È opinione diffusa che gli uomini siano degli eterni bambini, dei Peter Pan che diventano maturi e responsabili molto più tardi rispetto alle donne: ebbene, adesso una ricerca rivela che effettivamente gli uomini diventano davvero adulti solo intorno ai 54 anni.

Il singolare studio è stato condotto da alcuni ricercatori americani analizzando lo stile di vita, le abitudini quotidiane e le attitudini professionali di 1000 uomini che hanno partecipato al progetto. I risultati pubblicati sul Telegraph rivelano che gli uomini diventano sicuri di sé, realizzati e responsabili solo verso i 54 anni: gli studiosi sostengono che questo sia dovuto ai ritmi frenetici e alle pressioni della vita moderna che comportano conseguenze particolari per molti uomini, come ad esempio una situazione finanziaria precaria o non soddisfacente che, ad esempio, in molti casi porta alla decisione di posticipare la paternità.

Secondo i dati emersi, inoltre, molti uomini continuerebbero a comportarsi come dei ragazzini anche in età adulta a causa di insicurezze legate all’aspetto fisico, alla situazione finanziaria e professionale o ad altre complicazioni nella vita privata; tutti questi fattori li porterebbero a non affrontare i propri problemi e a rimandarne continuamente la risoluzione. Tra le insicurezze più frequenti negli uomini di oggi ci sarebbero il timore di non riuscire a comprare una casa, la perdita dei capelli e anche la paura di invecchiare.