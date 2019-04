Uomo ucciso da un casuario, l’uccello più pericoloso del mondo

Dalla Florida arriva una storia agghiacciante, degna del celebre film di Alfred Hitchcock, “Gli uccelli”: un uomo, infatti, è stato attaccato e ucciso da uno degli esemplari di casuario che allevava nella sua fattoria. Come riportato dalle autorità della Contea di Alachua, l’uomo è stato subito soccorso ma al suo arrivo in ospedale non c’era ormai più nulla da fare.

Il casuario è considerato, non a caso, l’uccello più pericoloso del mondo: è imparentato con l’emù australiano, ma appartiene alla famiglia delle Casuariidae, quella degli struzzi e, infatti, proprio come questi ultimi, è un animale di grosse dimensioni e può arrivare a pesare fino a 45 chili.

Sebbene il parente lo batta per quanto riguarda il peso, lo struzzo e il casuario sono accomunati da un altro fattore: anche il casuario non sa volare ma sa correre e lo sa fare anche bene. Può raggiungere, infatti, i 50 chilometri orari e sulle zampe è dotato di speroni, proprio come quelli posseduti dai famosi velociraptor, specie ormai estinta.

Secondo gli esperti dello zoo di San Diego, la pericolosità di questo uccello risiede nel suo micidiale artiglio, lungo fino a 4 pollici, ossia poco più di 10 centimetri, e letale come un pugnale.