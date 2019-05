James Middleton: ecco chi è la fidanzata del fratello di Kate

Dopo mesi di frequentazione lontani dai riflettori, il fratello di Kate e Pippa Middleton ha deciso di ufficializzare con un post sul proprio profilo Instagram (da quasi 130mila follower) la sua relazione con Alizee Thevenet.

Nella foto si vedono i due ragazzi sorridenti mentre sono in barca e indossano lo stesso maglioncino. Il viso di Alizee si vede chiaramente per la prima volta. Nella didascalia James (32 anni) scrive poche ma inequivocabili parole: "Sail away with me" (Naviga lontano con me).

Visualizza questo post su Instagram Sail away with me ⛵️ ☀️ Un post condiviso da James Middleton (@jmidy) in data: Mag 7, 2019 at 10:23 PDT

Alizee, che nella vita fa l’analista finanziaria, è francese, ma trapiantata da tempo nella capitale britannica. Non è dato sapere come abbia conosciuto James, ma si sa che i due si frequentano già dall'estate 2018.

Erano stati già paparazzati insieme in alcune occasioni: a dicembre, durante l'Henry van Straubenzee Memorial fund’s Christmas Carol Service presso la chiesa di St. Luke, a nord di Londra, e poi con Pippa e suo marito in vacanza a St. Barts.

Recentemente il padre di Alizee, Gabriel Thevenet, è stato intervistato dal Daily Mail. In quell'occasione si è detto molto felice di James e di questa relazione, limitandosi a rivelare che i due ragazzi sono davvero molto innamorati.

A giudicare dalla foto pubblicata, pare che l'amore faccia molto bene a James, il quale non fa mistero dei suoi problemi di depressione. Condizione che anzi il ragazzo racconta regolarmente sulla sua pagina Instagram, che usa anche per far conoscere il grande miglioramento ottenuto con la pet therapy.

(Credits photo: Instagram/jmidy)