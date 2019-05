Chiara Ferragni sfoggia l’ultimo regalo di Fedez, un anello tempestato di diamanti

In occasione del suo 32esimo compleanno, Chiara Ferragni ha ricevuto da suo marito un regalo davvero molto speciale, anche perché costa molto, pare oltre 50mila euro: si tratta di un anello tempestato di diamanti, composto da cinque fedi intrecciate. Si tratta di un gioiello davvero molto prezioso e Fedez stavolta sembra proprio non aver badato a spese pur di far felice la sua amata: oltre all’anello, tra l’altro, il rapper le ha riempito casa con centinaia di rose rosse, dimostrando di essere anche molto romantico.

Chiara sembra aver apprezzato molto il regalo, non a caso non perde occasione per sfoggiarlo: da quando l’ha ricevuto, infatti, l’influencer indossa sempre l’anello, mettendolo bene in mostra in tutte le foto e i video postati su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Romagna for the day Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Mag 15, 2019 at 5:26 PDT

L’ennesima ostentazione della sua ricchezza, però, non è andata giù a molti utenti del noto social, che l’hanno duramente criticata per mostrare continuamente il prezioso anello, così come è successo per le foto delle vacanze. Ma Chiara e Fedez preferiscono non rispondere a queste critiche e sembrano non avere problemi a continuare a mostrare la loro vita agiata.