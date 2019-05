Cane salvato da una pozza di catrame: ecco cosa è accaduto

Questa storia arriva dalla città polacca di Suwałki. Come riporta la pagina Facebook dell'associazione animalista che si è occupata del caso, la scorsa settimana due operai, casualmente di passaggio, sono stati attirati dai lamenti disperati di un cane.

Seguendo i guaiti, i due uomini sono giunti nei pressi di una pozza di catrame illegalmente smaltita nel bosco dove era rimasto intrappolato un cagnolino, completamente immobilizzato dalla sostanza. Non si sa da quanto tempo il povero animale fosse in quella situazione, ma certamente non avrebbe resistito ancora a lungo.

L'allarme è partito immediatamente, ma la situazione non era semplice da risolvere: Polizia e squadre di soccorso hanno dovuto ingegnarsi per liberarlo.

L'operazione è durata circa un'ora e sono state utilizzate diverse sostanze oleose per sciogliere il catrame e liberare la bestiola terrorizzata.

Appena liberato, il cane è stato affidato immediatamente alle cure dei medici veterinari ed è partita una staffetta per raccogliere i fondi necessari per curarlo.

Non si sa come il cane sia finito in quella situazione, ma la cosa importante è che, grazie agli eroi che lo hanno tratto in salvo, oggi la sua storia ha un lieto fine.

(Credits photo: Facebook/Fundacja Zwierzęta Niczyje)