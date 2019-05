Game of Thrones, arriva la scatola-casa per gatti ispirata al Trono di Spade

L’arrivo in tv dell’ultima stagione di Game of Thrones ha fatto sì che uscissero tanti nuovi gadget ispirati alla popolare serie tv. Tra gli ultimi a disposizione ce n’è uno che farà impazzire tutti gli amanti dei gatti: si tratta della scatola-casa che ha proprio la forma del famoso trono di spade conteso tra tutti i protagonisti della serie.

Il trono per gatti è un’idea di CacaoPets, uno shop online di Etsy di una famiglia di ingegneri con sede in Bulgaria: nel negozio virtuale sono disponibili tantissime scatole di cartone da montare per far divertire il proprio gatto. Ognuna di queste scatole ha una forma particolare, dal castello fino alla cabina telefonica. L’idea dei produttori è nata quando nella loro casa è arrivato il loro primo felino che, come tutti questi animali, si divertiva a giocare con le scatole di cartone.

Da qui è nata l’idea di creare delle scatole “artistiche”, ispirate spesso a monumenti o, come in questo caso, a serie tv: nello specifico, in quella a tema Game of Thrones, il gatto potrà divertirsi a saltare sul trono oppure a rifugiarsi sotto la seduta. La scatola ha un costo di 60,24 euro.