Johnny Depp accusa Amber Heard: "i lividi che ha mostrato sono finti!"

Continua la battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard. L'attore avrebbe definito una "bufala" le accuse di violenza domestica dell'ex moglie e sarebbe arrivato a dichiarare "finti" anche i lividi mostrati da Amber in tribunale.

Recentemente Depp ha intentato una causa per diffamazione contro la Heard chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari per danni. L'azione legale è partita dopo che (lo scorso dicembre) Amber aveva scritto una lettera al Washington Post in cui raccontava di aver ricevuto minacce di morte e di aver subito violenze domestiche dall'ex.

Ora viene fuori anche che Depp ha presentato alla Corte una nuova dichiarazione: «Ho negato con veemenza le accuse della signora Heard sin da quando le aveva fatte nel maggio del 2016, quando è entrata in tribunale per ottenere un ordine restrittivo temporaneo con lividi dipinti che testimoni e filmati di sorveglianza mostrano che non aveva nei giorni della settimana precedente». Depp ha precisato: «Continuerò a negarlo per il resto della mia vita: non ho mai abusato della signora Heard o di qualsiasi altra donna».

Depp sottolinea che ci sono 2 poliziotti, tantissimi testimoni e 87 video delle telecamere di sorveglianza che smentiscono le accuse di violenza della Heard e la sua dichiarazione di essere stata colpita e afferrata per i capelli.

Depp ha confermato di aver colpito Amber soltanto una volta, per proteggere la sorella minore che la Heard stava per spingere giù per le scale.

L'attore sostiene anzi di essere proprio lui stesso l'unico della coppia ad aver subito una "violenza domestica reale e documentata", anche in presenza di testimoni. L'attore ha presentato anche delle foto che testimoniano tali violenze nel periodo che va da dicembre 2015 ad aprile 2016.

Nel documento l'attore racconta anche di una specie di "scherzo malato" subito dalla Heard e da un suo amico, dopo aver lasciato il loro attico il 21 aprile 2016: "Il giorno dopo, la signora Heard o uno dei suoi amici ha defecato nel mio letto come una specie di scherzo malato prima di partire insieme per il Coachella". Cosa che la Heard ha definito: "uno scherzo innocente".

Depp ha dichiarato di aver intentato questa causa per diffamazione, non solo per ripristinare la sua reputazione, ma anche per cercare di fare chiarezza per tutti gli uomini e le donne vittime di violenza ingannati dalla Heard, che pretende di essere loro portavoce.

Dopo anni di parole, Depp dice di poter finalmente presentare nuove prove della sua innocenza. Sicuramente gli avvocati di Amber non gli renderanno le cose semplici...

