Chiara Ferragni di nuovo in dolce attesa? Fedez e Leone lanciano un indizio

Chiara Ferragni aspetta il secondo figlio? In tanti si stanno facendo questa domanda nelle ultime ore, dopo che Fedez ha postato un video nelle sue stories di Instagram durante il quale ha lanciato un indizio su una possibile nuova gravidanza per sua moglie.

Nella clip si vede il rapper che gioca con il figlio Leone, che si diverte a fare il “ponte” con le mani e i piedi: “Nella cultura cinese – dice Fedez nel video – si dice che quando un bambino fa così prevede una gravidanza. Leo mediamente ne prevede una ogni tre ore. Cucciolata in arrivo. Auguri Chiara Ferragni!”.

A questa story, la popolare influencer ha risposto scrivendo “Cucciolo” con tanti cuoricini, rivolta al piccolo Leone. Di fronte a tutto questo, molti fan vorrebbero sapere se l’ipotesi di una seconda gravidanza sia o meno davvero in cantiere.

Al momento non possiamo saperlo: forse Fedez stava solo scherzando o forse la coppia sta davvero pensando di allargare la famiglia e per questo motivo il rapper ha voluto lanciare un indizio. In ogni caso, la reazione di Chiara Ferragni è molto significativa: nella sua risposta, infatti, non ha accennato all’argomento né ha commentato la battuta del marito. Questo può forse significare che, in fondo, lei sta davvero pensando a un secondo figlio? Solo il tempo potrà fornire delle risposte a queste domande.