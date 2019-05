Cistecca: ecco tutti i segreti di questo delizioso panino

Si chiama Cistecca e il suo nome richiama la "cheese steak“. Questo, però, non deve assolutamente ingannare, perché si tratta di un prodotto italianissimo, anzi, per l'esattezza partenopeo, tipico del Monte di Procida!

Si tratta di un panino farcito con carne arrostita e scamorza al quale possono essere aggiunti ingredienti come l'insalata o le verdure. Per tutelarne qualità e tipicità è nato addirittura un Consorzio della "vera cistecca" e ogni anno viene celebrata con una festa.

Ma com'è nato questo delizioso panino? La cistecca è nata nei primi anni '30 dall'idea di 2 fratelli italiani emigrati a Philadelphia in cerca di fortuna. Pat e Hanry Olivieri inventarono questo panino per sostituire alcuni ingredienti che non avevano a disposizione... ma ebbe un tale successo da diventare un prodotto simbolo della East Coast americana.

La Cistecca a approdò a Monte di Procida negli anni '80, con l'emigrazione di ritorno, e fu rielaborato con il tipico ingegno partenopeo. Poi nel 2014 alcuni imprenditori pensarono di costituire il consorzio per definire una volta per tutte ingredienti e tecniche di produzione standard.

Ora che ne sappiamo abbastanza, non resta che provarlo!

(Credits photo: cisteccamontese.it)