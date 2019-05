Il bacio super hot di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Da quando la bella showgirl argentina e il ballerino napoletano sono tornati insieme ufficialmente, per la gioia dei fan, non si contano le foto, i video e le stories che riguardano anche i momenti più intimi e passionali tra i due.

In tantissimi non hanno mai smesso di sognare il loro ritorno insieme, anche per il bene del piccolo Santiago. Il ritorno di fiamma è stato quindi molto apprezzato dai fan.

E in questo caso più che mai si può parlare di ritorno di "fiamma" perché la coppia sembra essere davvero innamorata e... incontenibile.

Visualizza questo post su Instagram Fuego#belenrodriguez #stefanodemartino Un post condiviso da WTm Tv (@wtm_tv) in data: 29 Mag 2019 alle ore 10:08 PDT

Infatti, nelle ultime ore è stato in particolare un video a far sognare i sostenitori della coppia. Nella breve clip si vedono Belen e Stefano in un momento piuttosto intimo: Stefano bacia con passione la sua dolce metà.

Ovviamente il video, finito in rete e ricondiviso dalle pagine fan della coppia, è diventato immediatamente virale, raccogliendo in poco tempo migliaia di visualizzazioni, oltre a tanti apprezzamenti e commenti positivi.

Così come accaduto anche per una delle stories recentemente condivise da Belen su Instagram. Nel video si sentono i due scherzare e lui che dice: “Ce l’hai con me? Ce l’hai con me?” mentre lei risponde: “No mai, non mi arrabbio mai con te”. E anche in questo caso, scatta inevitabilmente il bacio...

(Credits photo: Instagram)