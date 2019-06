Vigile multa una ragazza per "eccesso di bellezza" e finisce nei guai

L'episodio è avvenuto a Paysandú, città dell'Uruguay, ed è stato riportato dal quotidiano locale El Telegrafo. Il protagonista è un agente di polizia locale... innamorato.

Il vigile ha infatti pensato di approcciare una ragazza inviandole una vera e propria dichiarazione d'amore scritta su un verbale per le multe. Sul "finto" verbale infatti si legge che la ragazza viene accusata di "eccesso di bellezza". Ma non è tutto, per essere ancora più chiaro, l'agente scrive anche "ti amo".

En Paysandú Uruguay? https://t.co/PEBwpV1pp2 — ENRIQUE VARGAS (@KIKEJDV) 5 giugno 2019

L'articolo al quale l'agente fa "scherzosamente" riferimento è il 214 del codice della strada (si legge anche sul verbale). L'articolo proibisce agli automobilisti di mettere in atto qualsiasi comportamento che possa costituire pericolo per la circolazione e per le persone.

Il gesto potrebbe dirsi romantico ed originale... se non fosse stato messo in atto da un agente in servizio e se non fosse stato utilizzato un documento ufficiale.

La cosa non è passata inosservata: i vertici della polizia non hanno gradito la totale mancanza di serietà e professionalità dell'agente. Per questo è stato annunciato che verrà aperta un'indagine interna a suo carico.

(Credits photo: diariocorreo.pe)