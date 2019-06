Una spettacolare piscina a sfioro con vista a 360 gradi su Londra

Arriva la prima piscina a sfioro su tetto in grado di offrire un panorama mozzafiato a 360 gradi sulla città di Londra.

Il progetto è stato presentato da Compass Pools. Questa piscina è pensata per essere posizionata al 55esimo piano di un grattacielo (cioè ad un'altezza di circa 200 metri), conterrà 600.000 litri d'acqua e avrà ovviamente un costante controllo termico (visto il clima di Londra).

Ma l'altezza non è l'unica cosa che la rende unica: anche le pareti esterne e il fondale della piscina saranno realizzati in acrilico colato anziché in vetro, per ottenere un effetto perfettamente trasparente ed effetti di luce semplicemente straordinari in particolare al tramonto.

Nonostante i tantissimi commenti di apprezzamento, però, non è mancata l'ironia da parte di chi, osservando le immagini del progetto, si è domandato: "ma come diavolo entri e esci da questa piscina?".

No one can get in, no one can get out. The people pictured will die in this pool. https://t.co/J8blQSFnXh