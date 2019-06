La sposa prende il microfono e rivela il segreto del suo futuro sposo

Secondo le fonti, questa storia arriva da Tepic, in Messico, e i protagonisti sono Aurora Garcia e il suo fidanzato Rafael Martinez.

I due ragazzi pianificavano da tempo il loro matrimonio, avevano organizzato tutto nei minimi dettagli per rendere indimenticabili uno dei giorni più importanti nella vita di una coppia. Per organizzare un ricevimento perfetto, avevano speso più di 40.000 dollari, ma questo non è bastato, perché qualcosa è andato decisamente storto.

Durante la cerimonia nuziale, poco prima di pronunciare il fatidico "si", Aurora ha chiesto di prendere la parola. Ha preso il microfono con estrema calma e ha cominciato a ringraziare tutti i presenti per l'affetto e per il supporto.

Poi ha chiesto loro di prendere il pacchetto che aveva fatto posizionare su ogni sedia e di aprirlo. Gli invitati, perplessi, hanno scartato il pacchetto che hanno trovato al suo interno due foto dello sposo in compagnia della migliore amica della sposa. Nella prima foto i due si baciavano, nella seconda uscivano da un hotel.

Aurora ha continuato a parlare al microfono, spiegando che, qualche giorno prima del matrimonio, lo strano feeling tra i due l'aveva insospettita, così aveva assunto un investigatore privato: nelle foto c'era l'inequivocabile risposta ai suoi sospetti.

La sposa, sempre con calma, a quel punto si è rivolta a Rafael e ha detto: “Goditi il tuo matrimonio, è il tuo momento! Mi congratulo con te!”, per poi andare via.

A nulla sono valsi i tentativi dello sposo di farsi perdonare. Aurora, dopo essere stata tradita da due delle persone che riteneva più importanti, più che determinata a voltare pagina, è partita da sola per il viaggio di nozze.

(Credits photo: upsocl.com)