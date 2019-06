Chiara Ferragni in topless: "Seno piccolo, cuore grande"

Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé con una foto in topless. L'influencer più cool di sempre ha postato uno scatto su Instagram durante il suo soggiorno a Cannes. Capello più corto, trucco glam e... seno in vista. O quasi. Perché Chiara, con quel suo sorriso un po' birichino e un po' consapevole, tiene la mano sul décolleté per coprire le grazie più intime. E ci riesce anche piuttosto bene, perché come lei stessa ironizza: "Seno piccolo, cuore grande"!

Visualizza questo post su Instagram Small boobs, big heart ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 9 Giu 2019 alle ore 10:47 PDT

È superfluo dire che l'immagine, condivisa sul suo profilo Instagram, ha riscosso un successo enorme. Sono state molte, inoltre, le donne solidali, che hanno sentito la necessità di esprimere vicinanza per il seno piccolo dell'imprenditrice di Cremona. Ovviamente non sono mancate le critiche. Ed uno dei messaggi contro: "Sei una bella ragazza non ci vuole una foto così, che poi tutte le ragazze con il seno piccolo iniziano a pubblicare foto nude. Facciamo una foto del tuo bel sorriso piuttosto". Ma Chiara sa benissimo che questo fa parte del suo mestiere, e difficilmente replica.

Nel frattempo i Ferragnez si sono riuniti. Come testimoniato minuto per minuto sui social, dopo 2 settimane di lavoro Chiara è tornata in America da Fedez e Leo... che nel frattempo in giro per la città si sono fatti cacciare da un parco giochi per bambini di Los Angeles.