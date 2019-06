Harry lascia a casa Meghan e abbraccia "calorosamente" Rita Ora

Un abbraccio decisamente caloroso che non è passato inosservato, quello tra il Principe Harry e la cantante Rita Ora. Anzi, si può dire che sia stato proprio super-fotografato!

A riportare la notizia, tra gli altri, è stato il Daily Mail. Ma va sottolineato che è stato per una buona causa... Infatti il principe ha abbracciato la sexy cantante soltanto come ringraziamento per aver partecipato al Sentable Charity Concert, il concerto di beneficenza organizzato per raccogliere fondi per la sua associazione African Aids Sentebale.

Harry, lasciati a casa la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie, si è presentato da solo, elegantissimo e sorridente, all'evento dove ha conversato amabilmente con gli artisti e le celebrità presenti, tra le quali appunto Rita Ora, che si è poi esibita.

Prendendo la parola per il suo discorso tenuto di fronte a circa 3000 partecipanti, Harry ha scherzato: “Capisco che siete qui per vedere Rita Ora e non certo per ascoltare me”.

La cantante, intervistata sulla sua presenza all'evento, ha dichiarato: “Sono così felice di essere qui e di raccogliere i fondi per una causa così importante come quella dei giovani affetti da HIV e AIDS in Sesotho, Botswana e Malawi”.

(Credits photo: Instagram/ritamyworld)