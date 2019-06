Naomi Campbell nuda su Instagram: il web impazzisce

Naomi Campbell è stata protagonista di uno shooting fotografico in Kenya per British Vogue, per cui la Venere Nera ha posato nuda in mezzo alla prateria africana

Lo scatto che vede la bellissima super modella completamente senza veli e adornata soltanto da una catenina d'oro allacciata in vita, verrà pubblicato sul numero di luglio di British Vogue.

La Campbell ha deciso però di regalare un'anticipazione ai suoi follower pubblicando uno scatto dello shooting sul suo profilo Instagram con la didascalia: "Prime gocce di golden hour BTS in Kenya per @britishvogue luglio 2019".

Il web ha accolto la pubblicazione con oltre 430mila like in poche ore.

La condivisione di questo scatto, però, ha attirato l'attenzione di tanti soprattutto perché, come riportato dalla stampa inglese, la modella aveva recentemente ammesso di non sentirsi molto a suo agio con il suo corpo, aggiungendo di esserci riuscita soltanto negli ultimi anni: "Mi ci è voluto molto tempo per sentirmi a mio agio col mio corpo. È qualcosa che succede con l'età, e a me è successo tutto negli ultimi anni".

(Credits photo: Instagram/naomi)