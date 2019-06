Cucciolo di orso abbattuto: "Era troppo socievole con gli umani"

È accaduto negli Stati Uniti, vicino al lago Haag a ovest di Portland. Un cucciolo di orso nero è stato abbattuto dalla forestale perché era diventato troppo amichevole con l'uomo e quindi... pericoloso.

L'orsetto veniva avvicinato spesso dai turisti, che gli davano da mangiare semi di girasole, mais e mix di frutta, e, in molte occasioni documentate sui social, scattavano selfie con lui.

L'animale era stato avvistato recentemente in una zona abitata e lo sceriffo della contea di Washington aveva diramato un allarme. In quella occasione era stato recuperato e riportato nella foresta. Ma l'orsetto, abituato all'uomo, era tornato in cerca di cibo.

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk