Ludovica Valli criticata per l'eccessiva magrezza

La 22enne Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne ed influencer, si è trovata da ieri al centro delle critiche per alcuni video postati sul suo profilo Instagram.

La Valli ha partecipato ad uno shooting fotografico e ha condiviso sui suoi canali social alcuni video del backstage, mostrandosi con indosso soltanto dei jeans, senza maglietta e reggiseno.

Alcuni follower però, di fronte a queste immagini, non hanno esitato ad attaccarla accusandola di fare sfoggio di una eccessiva magrezza di essere un cattivo esempio per le ragazzine che la seguono.

Tra i commenti: "Penso che stai ostentando un po’ troppo la tua magrezza… non esagerare fallo almeno per le ragazzine che ti seguono e potrebbero prenderti come esempio. Te lo dico da mamma" e "Scusate, ma cosa c’è da fotografare e pubblicizzare in un corpo magrissimo, sotto peso, dentro un jeans che veste enorme così da accentuare ancora di più questa eccessiva magrezza e un seno di plastica?"

Ludovica, però, di fronte a queste critiche, non è rimasta in silenzio. Nota sui social soprattutto per i post in cui promuove uno stile di vita sano e attività fisica, ha risposto a tono: "Sotto peso? 1.77 per 60kg sotto peso? Ma dai non sapete proprio più cosa inventarvi eh .. pur di dire qualcosa... Questa non è ‘magrezza’ permettimi .. questo corpo è TANTA COSTANZA E SACRIFICI, cibo sano, e vita sana. Questo è un corpo allenato. Imparate a distinguere un corpo ‘malato e magro’ da un corpo ‘in salute allenato’ veramente .. se fossi magra magra non vedresti delle braccia così, un addome così, te lo assicuro.."

(Credits photo: Instagram/valliludovica)