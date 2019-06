Brucia il pasticcio e accusa il supermercato, ma l'errore è clamoroso

Sta facendo il giro del web, divertendo non poco gli utenti, il post di una ragazza di 20 anni di King's Lynn (Regno Unito).

Kylie Jarman non deve essere una grande cuoca, visto che è riuscita a combinare un vero disastro culinario anche con un pasticcio di carne surgelato in vendita al supermercato che andava soltanto scaldato al microonde.

La ragazza, infatti, ha letteralmente carbonizzato il pasticcio di carne precedentemente acquistato presso uno dei supermercati della celebre catena inglese Sainsbury.

Delusa dal risultato della sua preparazione e non avendone compreso il motivo, ha pensato bene di postare su Facebook la foto del suo sformato, accusando il supermercato per le indicazioni poco chiare riportate sulla confezione.

«Non comprate il pasticcio di carne da Sainsbury's, perché questo è quello che succede quando lo metti nel microonde per 45 minuti», si legge nel post di Kylie.

In poco tempo il post ha scatenato l'ilarità della rete, che ha risposto con decine di commenti come: «45 minuti nel microonde... sono sorpresa che non sia diventato radioattivo» e «Dovevi tenerlo 4 - 5 minuti, non 45!».

Dopo questo scivolone, Kylie avrà sicuramente capito come preparare una torta di carne!

(Credits photo: Facebook/Kylie Jarman)