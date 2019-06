Foto choc dall'Australia: pitone divora un coccodrillo intero

L'inquietante spettacolo è andato in scena nel Queensland, in Australia, ed è stato immortalato da un uomo di nome Martin Muller, che ha poi postato le foto sulla pagina Facebook GG Wildlife Rescue Inc.

Martin ha assistito al momento in cui un pitone gigante color verde oliva, un esemplare di Liasis olivaceus, ha attaccato un altro terrificante predatore locale, un coccodrillo, divorandolo tutto intero.

Nelle immagini si nota l'impressionante apertura delle mascelle del pitone e il coccodrillo che sparisce (foto dopo foto) tra le sue fauci fino a quando si vede soltanto la punta della coda.

Per quanto difficile da immortalare, una scena di questo tipo non è affatto rara. Anzi, secondo alcuni ricercatori, a causa dell'aumento del numero di pitoni, gli scontri tra rettili sarebbero diventati più frequenti negli ultimi anni.

Già qualche mese fa, a marzo, era diventato virale un video ripreso nel Parco nazionale delle Everglades in Florida che mostrava la terribile lotta tra un alligatore ed un pitone gigante. In quel caso ad avere la meglio era stato l'alligatore che, dopo una durissima battaglia, si era goduto il suo abbondante pasto.

(Credits photo: Facebook/GGwildliferescueinc)