Bella Hadid accusata di razzismo dagli arabi per questa foto

La super top model Bella Hadid è stata travolta da un mare di critiche per una foto pubblicata su Instagram (dove ha circa 24,8 milioni di follower), lo scorso 16 giugno. Nello scatto si vede il suo stivale contro la finestra di un aeroporto, sullo sfondo alcuni aerei dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi. Secondo gli arabi, questo sarebbe un atteggiamento offensivo per la loro cultura. Ecco la foto.

Una distrazione, un gesto fatto forse senza pensarci, che non è di certo passato inosservato. Nell'immagine la pianta del piede appare inclinata verso le bandiere che si trovano sulle code degli aeromobili. Ecco perché lo scatto è stato considerato oltraggioso verso la cultura araba: non c'è niente di più offensivo per loro che mostrare la suola della scarpe a qualcuno.

"Vergognati", "Fermate Bella", "Bella razzista", sono solo alcuni dei commenti apparsi. Su Twitter è partito l'hashtag #BellaHadidIsRacist. In molti hanno anche chiesto alle griffe di moda con le quali la modella lavora di non usare più la sua immagine.

Il giorno dopo, Bela 22enne ha chiesto scusa e ha pubblicato questo post su Twitter: "È stato un errore onesto di prima mattina, mai e poi mai avrei cercato intenzionalmente di offendere qualcuno in quel modo. Mi dispiace molto".

this was an honest mistake on an early morning... never, ever would I intentionally try to offend anyone like that. I am so sorry ..❤️ — Bella Hadid (@bellahadid) 17 giugno 2019

Ha poi specificato che il suo post non era assolutamente di natura politica e che non voleva offendere nessuno, visto anche le sue origini musulmane. "Non ho mai notato gli aerei sullo sfondo e questa è la verità. Non vorrei mai mancare di rispetto a queste compagnie aeree, per non parlare di questi meravigliosi paesi. Adoro assolutamente queste compagnie aeree, con i migliori aerei e persone".

In tanti, però, queste scuse non le hanno accettate e sono convinti che la modella l'abbia fatto di proposito.