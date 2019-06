Gatto sopravvive a un lavaggio in lavatrice: la famiglia raccoglie fondi per le cure

Negli Stati Uniti un gatto è finito per sbaglio tra i panni sporchi in lavatrice: si chiama Felix ed è riuscito a sopravvivere al terribile incidente, anche se purtroppo ha perso la vista. Aveva anche acqua nei polmoni e ha rischiato di morire a causa della polmonite, ma poi è stato curato all’Animal Emergency Center del Minnesota e ora sta meglio.

Per poter pagare le cure al micio, la famiglia Carroll-Kirchoff, rea di averlo chiuso per sbaglio nella lavatrice, ha lanciato un appello sul sito “GoFundMe” e da lì è partita una gara di solidarietà che ha consentito di raccogliere i 10mila dollari necessari.

A dimenticare il piccolo Felix nel bucato è stata Stefani, la mamma della famiglia americana che è un’amante degli animali e fa anche la volontaria in un centro di riabilitazione delle specie della fauna selvatica, oltre a lavorare in un negozio per la toelettatura degli animali domestici. Proprio per questo suo grande amore per gli animali, Stefani non riesce a perdonarsi per quanto accaduto: per fortuna, prima di avviare il secondo lavaggio, la donna ha visto la zampina del micio dentro l’oblò della lavatrice e lo ha salvato. Felix è sopravvissuto a 35 minuti di centrifuga; i veterinari assicurano che si riprenderà presto. “Tutto questo – ha dichiarato Stefani come riporta Tgcom24 - mi ha dato un motivo per combattere più duramente per gli animali e il loro benessere”.