Dichiarata morta per 27 minuti, torna in vita e descrive il Paradiso

Tina Hines ha avuto un arresto cardiaco. Si trovava con il marito Brian, erano pronti per andare a fare un'escursione e si è sentita male. È stata dichiarata morta per 27 minuti, ma poi è tornata in vita. La storia, che arriva dall'Arizona, ha dell'incredibile, ma è tutto vero. È successo lo scorso anno, ma solo ora la notizia è stata resa pubblica. Subito dopo essersi risvegliata, Tina ha chiesto carta e penna e ha scritto questo messaggio: "È reale", riferendosi al Paradiso.

Quando il malore la colse, i soccorsi arrivarono per rianimarla. Ma non ci fu niente da fare: provarono la manovra per 6 volte: arrivata in ospedale è stata dichiarata morta. Per soli 27 minuti. Dopo il risveglio e la richiesta di carta e penna.

"Era così reale, i colori erano così vibranti", ha detto poi la donna in un'intervista. Ma non è tutto. Tina ha anche riferito di aver visto una figura, probabilmente Gesù secondo lei, che la stava aspettando davanti a un cancello nero, al di là del quale c'era una luce fortissima. In quei pochi minuti, la donna ha raggiunto la porta del Paradiso.

La nipote, commossa da tale racconto, ha deciso di tatuarsi sul polso la scritta che la zia aveva scarabocchiato sulla carta subito dopo essere "resuscitata". E poi l'ha condiviso sui social. Per lei è un modo per avere più fiducia in una fede che spesso non si vede.