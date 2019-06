Ilary Blasi e la foto super sexy che fa impazzire i fan

Ilary Blasi è tornata a postare le sue foto sui social. Dopo un periodo di assenza, la conduttrice ha ricominciato a deliziare tutti i suoi fan con qualche scatto bellissimo. Ultimo in ordine di tempo, quello che la ritrae in bikini e copri costume, mentre si rilassa all'ombra del sole di Ibiza, dove è in vacanza.

"Sei pazzesca! Non ce n’è per nessuno", ha commentato un follower. Effettivamente la bella e brava moglie del "pupone" è meravigliosa. Nell'immagine, definita da tutti molto sexy, c'è tutta l'allure e l'eleganza di una donna determinata e simpatica come lei. Il tutto è condito da un look animalier, marrone e rosa, da sballo.

Visualizza questo post su Instagram Summer vibes Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 25 Giu 2019 alle ore 8:34 PDT

Non c'è bisogno di denudarsi per essere sensuali, e Ilary lo sa benissimo. Fioccano commenti positivi, like, cuoricini, condivisioni e chi più ne ha più ne metta. "La regina di Roma", ha scritto un utente. "Che spettacolo di bellezza che sei Ilary", un altro. Insomma Ilary smuove gli animi e lo fa con una delicatezza fuori dal comune.

Chissà cosa penserà Francesco Totti di tutti questi complimenti! In cuor nostro siamo sicuri che sta apprezzando... avere una bella moglie rende orgogliosi.