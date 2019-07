Cecilia Rodriguez mostra il lato B su Instagram e fa impazzire il web

Cecilia Rodriguez ha postato una foto sul suo profilo Instagram che, in pochissime ore, ha fatto il pieno di like e commenti.

Poggiata a bordo di una piscina a Forte dei Marmi (come indica il tag), con le gambe in acqua, la bella argentina mette in mostra il suo perfetto lato B e infiamma letteralmente i fan.

Visualizza questo post su Instagram Adesso si ... Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 30 Giu 2019 alle ore 9:20 PDT

Ad accompagnare la foto una semplice e sintetica didascalia che dice: "Adesso si...".

In poche ore lo scatto ha guadagnato quasi 93mila like. Tantissimi sono stati anche gli apprezzamenti dei follower, che non hanno potuto fare a meno di lasciare un commento sul fisico statuario della modella e sulle sue curve da urlo.

La sorella minore di Belén non è nuova a questi scatti, anche se molto spesso appare accanto al suo amore, Ignazio Moser. Recentemente i due hanno smentito una loro partecipazione alla prossima edizione di Temptation Island Vip. A quanto pare la bella Chechu non ha alcuna voglia di mettere a rischio la sua storia, inoltre sembra essere stanca dei reality ed in attesa di una vera opportunità.

(Credits photo: Instagram/chechurodriguez_real)