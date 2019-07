Harry, geloso di Meghan, scherza con i giocatori alla partita di baseball

I media inglesi negli ultimi tempi non hanno perso occasione per annunciare una crisi imminente tra i duchi di Sussex. Ma chi ha avuto l'occasione di vedere Harry e Meghan alla partita di baseball tra i New York Yankees e i Boston Red Sox che si è tenuta al London Stadium è pronto a giurare il contrario!

Non solo il duca e la duchessa sono apparsi affiatati e innamorati, ma, con un divertente siparietto, il Principe Harry si è addirittura mostrato geloso della sua bella consorte.

Nel momento della foto con la squadra, infatti, Harry ha prima invitato i giocatori ad avvicinarsi e a non essere timidi, ma poi si è affrettato a precisare (facendo riferimento a sua moglie): "non toccate, eh!".

I duchi, per l'occasione, hanno anche ricevuto diversi omaggi da parte delle due squadre: molti dei quali destinati al loro primogenito, il piccolo Archie (che, per ovvie ragioni, non era presente).

(Credits photo: foxnews.com)