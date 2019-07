Chiara Ferragni insultata da una mamma si sfoga: “Perché le persone devono sempre criticare gli altri?”

Forse anche per colpa dei social, sembra che le persone stiano diventando sempre più cattive: tutti ormai si sentono in diritto di criticare e giudicare il prossimo. Questa ondata d’odio che si sta ormai diffondendo ovunque colpisce tutti, anche le persone famose come Chiara Ferragni. La nota influencer, infatti, nei giorni scorsi è stata insultata da una mamma mentre scendeva da un taxi a Milano; l’episodio l’ha turbata molto e l’ha portata a sfogarsi con un lungo post su Instagram.

“Ieri, mentre scendevo da un taxi per andare a lavoro – ha raccontato – una donna mi ha lasciato senza parole con un orribile commento. Avrà avuto circa 40 anni e, dopo avermi visto, ha detto a sua figlia (che probabilmente ha circa 8 anni) a voce molto alta ‘Non darle attenzione, non vedi che senza trucco fa schifo?’. La mia reazione è stata semplicemente guardarla scioccata per un commento così rozzo e quella sensazione mi ha accompagnato per l’intera giornata”.

“Ho continuato a chiedermi – ha scritto ancora Chiara –perché le persone devono sempre dire cattiverie sugli altri, perché le persone devono sempre criticare l’aspetto degli altri più di ogni altra cosa? E perché sono le donne a farlo la maggior parte delle volte, rivolgendosi poi contro altre donne?”. In effetti, spesso sono le stesse donne a criticare altre donne, invece di essere solidali tra di loro. A tal proposito, Chiara ha poi citato un altro episodio risalente a qualche giorno fa, quando sua sorella Valentina è stata duramente attaccata sui social solo perché non ha un fisico da modella.

“Ho chiesto ai miei followers se sono mai stati criticati per il loro aspetto fisico e l’89% ha risposto di sì – ha scritto ancora nel post – non è assurdo? In un mondo dove tutti noi ci siamo sentiti giudicati per il nostro aspetto e nel quale tutti noi, almeno una volta, ci siamo sentiti vittime dei cosiddetti canoni di bellezza e siamo stati male per colpa dei commenti degli altri, perché poi facciamo la stessa cosa? Conosciamo la sensazione del non sentirsi al massimo, quindi perché cerchiamo di far sentire anche gli altri così? Perché una mamma dovrebbe dire a sua figlia che un’altra donna fa schifo senza trucco (e pensare che mi sentivo così carina quella mattina) invece di insegnarle che la bellezza viene da dentro, dall’autostima e dall’amore di sé stessi? Che ciascuno di noi è bello a modo suo, che un modello standard di bellezza non esiste più? Che una faccia pulita e un bel sorriso sono meglio di qualsiasi tipo di makeup? È ciò che cerco di dirvi ogni giorno attraverso i social”.

Alla fine del suo sfogo, Chiara Ferragni ha voluto lanciare un messaggio positivo: “Le donne vere si supportano l’un l’altra – ha scritto – insieme possiamo fare la differenza. Si inizia a piccoli passi: provate a dirvi ogni giorno qualcosa di bello a proposito del vostro corpo. E provate a incoraggiare le persone che vi stanno intorno, anziché buttarle giù”. Per queste parole, Chiara ha ricevuto l’applauso dei tanti followers che condividono il suo pensiero e che la difendono dagli haters che purtroppo molto spesso la attaccano sui social e, a quanto pare, anche nella vita di tutti i giorni.