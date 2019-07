Perché Kendall Jenner ha bloccato la tronista Valentina Dallari su Instagram?

Su Instagram è facile litigare, basta leggere un commento su una foto che proprio non ci piace. A quanto pare, questo è quello che è successo a Kendall Jenner, sorellastra di Kim Kardashian, e a Valentina Dallari, ex tronista di Maria De Filippi. La prima avrebbe letto una frase poco carina dei suoi confronti scritta dalla seconda, e per questo motivo ha ben pensato di bloccarla su Instagram. Questa la foto che ha scatenato il putiferio.

Il commento di Valentina è stato: "Mi dispiace di vederla così magra, spero che non abbia dei problemi". Da qui, i fan della modella americana si sono scagliati contro l'ex tronista, insultandola. Successivamente, Kendall l'ha bloccata. Non si capisce molto bene perché se la sia presa così tanto, del resto la Dallari ha espresso solo una preoccupazione. Tra l'altro lei in passato ha sofferto di disturbi alimentari e forse ironizzare su queste cose sarebbe troppo indelicato.

Poi ha proseguito: "Sono allucinata. Io ieri ho commentato la foto di Kendall, scrivendo che era troppo magra. Mi sono messa a parlare con dei ragazzi sotto. Dopo un po’ ho smesso di guardare i commenti perché mi scrivevano delle cattiverie. Ovviamente quando tocchi le Kardashian la gente impazzisce. Io ho sempre amato Kendall, tra l’altro è la mia preferita, ho detto che mi dispiace che sia così magra e spero che non ci siano problemi. Morale della favola, lei mi ha bloccato. Fantastico, bello il mondo. Non so cosa dire. Sono sconvolta". I commenti di cui Valentina parla sono più o meno di questo tipo: "A tossicaaaa.. mangia scema" oppure "Però ogni tanto oltre che alcolizzarti... mangia". Niente a che vedere effettivamente a quello che ha scritto lei a Kendall Jenner.