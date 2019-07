Un ristorante di lusso negli Emirati dà gli avanzi di cibo ai cani randagi

Un ristorante di lusso degli Emirati, lo Chef J Gourmet, ha deciso di non sprecare il cibo che avanza dalla sua cucina. Un gesto sicuramente lodevole, perché gli sprechi quando si tratta di mangiare non dovrebbero essere mai ammessi. Questa iniziativa, però, acquista un gusto ancora più bello, perché i responsabili dell'albergo daranno gli avanzi ai cani bisognosi, i randagi, quelli che non hanno una casa e sono costretti a vivere in canile.

Il progetto ha trovato il sostegno anche del Springbok Butchery and Catering UAE ed è stato realizzato in collaborazione con Fairmont Hotel Abu Dhabi, UAE e Animal Action UAE. Insomma, una rete solida, unita per aiutare i nostri amici a 4 zampe un po' sfortunati. Il cibo avanzato è stato prima tritato e poi impacchettato. I cani lo hanno apprezzato tantissimo e lo hanno spazzolato in un secondo. Del resto si tratta di cibo di un hotel di lusso!

L'hotel ha deciso di condividere sui social questa iniziativa, anche al fine di sensibilizzare altre attività a fare altrettanto.

Il responsabile del ristorante ha commentato così questa iniziativa: "Vogliamo che tutti i veterinari che ospitano randagi siano in grado di ricevere questo cibo! Vogliamo che tutti i meravigliosi volontari di questo paese che danno il loro tempo e denaro per chi ne ha bisogno possano avere questo cibo! Vogliamo che tutti gli alberghi e i ristoranti aderiscano alla nostra iniziativa per non sprecare i rifiuti alimentari in modo che possano essere utilizzati per nutrire gli animali anziché essere gettati via e sprecati". E speriamo anche noi che questo progetto si diffonda a macchia d'olio. Anche nel nostro Paese.