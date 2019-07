Sonia Bruganelli risponde a tono ad un hater che ha offeso sua figlia

Sonia Bruganelli non è nuova alle polemiche social ed non di rado è stata presa di mira per il suo modo di "ostentare il lusso". Questo non ha mai rappresentato un problema e la moglie di Bonolis ha sempre gestito senza troppi problemi le critiche, nella maggior parte dei casi evitando di rispondere alle provocazioni degli haters.

Recentemente, però, Sonia ha dovuto affrontare una critica decisamente più difficile da digerire, perché riguardava sua figlia Silvia, definita "inquietante" da un commentatore.

Così la Bruganelli ha deciso di denunciare pubblicamente l'autore del commento, postando sul suo account Instagram la foto dell'utente in questione, accompagnata da una didascalia inequivocabile:

“Questo è il signor *** che dice che mia figlia silvia di 16 anni è INQUIETANTE. A me sembra che se esiste la parola INQUIETANTE è per poter descrivere LUI e questa foto”.

A rendere ancora più inaccettabile il commento dell'utente sono le condizioni di salute della bambina. In una intervista a Gente, Sonia aveva raccontato dei problemi di sua figlia che "appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita”. Problematiche che Paolo e Sonia stanno ancora affrontando con il supporto di specialisti.

Evidentemente la reazione di Sonia deve aver colpito nel segno, perché dopo non molto tempo sono arrivate le scuse pubbliche da parte del commentatore: "Buongiorno Sonia per quello che può valere ti pongo le mie più sentite scuse. Ma ti prego di credermi che il mio intento non era assolutamente offensivo o denigratorio . Ad ogni modo, sono inquieto e rattristato per lo spiacevole episodio”.

La moglie di Bonolis ha apprezzato il suo passo indietro e gli ha dato visibilità, condividendo lo screenshot del suo messaggio in un post e scrivendo: "Apprezzo le tue scuse. @*** quando ci si mette la faccia le cose sono un po’ diverse...".

La lezione sarà servita anche agli altri haters?

(Credits photo: Instagram/soniabrugi)