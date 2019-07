Leggi in spiaggia? Arriva il lettino perfetto per appassionati di libri

C'è chi al mare, tra tuffi e racchettoni, non sta fermo un momento, e chi invece aspetta l'estate per darsi alla lettura.

Ma non sempre è facile leggere un libro in spiaggia. Molto spesso tutti i fattori sono contro i poveri lettori: la sabbia che vola, il vento che sfoglia le pagine e il sole troppo forte da cui ripararsi, per esempio. Per non parlare dei dolori alle braccia e al collo per mantenere la posizione giusta.

Quest'anno, però, un'azienda ha pensato alla soluzione perfetta per tutti gli appassionati di libri. Un'idea semplice e comoda per non dover più rinunciare al piacere di leggere in spiaggia.

Si tratta di uno speciale lettino "salva-lettori" prodotto dall'azienda statunitense Ostrich e rivenduto da Amazon.

Il lettino è molto simile a quelli classici da tempo in commercio, ma presenta due fori laterali per le braccia e un foro all'altezza della testa che consente al lettore di sdraiarsi a pancia in giù e leggere in tutta comodità il libro posizionato sotto la chaise longue.

Quando il lettore ha terminato e desidera soltanto prendere il sole, può ricoprire il foro utilizzando un apposito cuscino (incluso).

Il lettino "Ostrich Chaise Lounge" è disponibile in diversi colori e fantasie e costa poco meno di 60 dollari.