La maestra del principino George sposerà il migliore amico di William

William e Kate molto presto prenderanno parte ad un nuovo matrimonio e i tabloid non escludono che siano stati proprio loro a dare una mano a Cupido nel far nascere questo amore. I due innamorati, infatti, come rivela The Independent, hanno dei ruoli molto speciali nella famiglia reale.

Lui è Thomas van Straubenzee, ha 36 anni ed è il migliore amico del principe William, nonché uno dei padrini della principessa Charlotte. L'amicizia che lega il duca di Cambridge a lui e a suo fratello Charlie risale ai tempi della frequentazione del college nel Berkshire. Thomas è stato già sposato con Lady Melissa Percy, ma dopo 3 anni (nel 2016), la loro storia è naufragata.

Lei, invece, è Lucy Lanigan-O'Keeffe, ha 31 anni, origini irlandesi ed è la sorella di Arthur Lanigan-O'Keeffe, campione olimpico di penthatlon. Lucy è la maestra del principino George, insegnante di ruolo al St Thomas’s Battersea School di Londra.

Secondo il The Sunday Times proprio recentemente Thomas avrebbe chiesto la mano di Lucy. Se così fosse, non sorprenderebbe se al loro matrimonio parteciperanno il principe William e Kate Middleton. Addirittura qualche tabloid azzarda l'ipotesi che, visti i legami di amicizia, i principini George e Charlotte possano essere investiti del ruolo di paggetto e damigella.

Inoltre non è da escludere un invito anche per i duchi di Sussex, dal momento che anche il principe Harry è un amico di Thomas.

Insomma, la fantasia di fan e giornalisti vola già alta, anche se ancora non si hanno informazioni certe sulla data delle nozze. Sicuramente presto ne sapremo di più.

