Harry Styles sarà (forse) il Principe Eric nel remake de "La Sirenetta"

Harry Styles potrebbe essere il volto del Principe Eric nel remake in live-action del famoso film della Disney "La Sirenetta". L'ex componente dei One Direction, infatti, sarebbe in trattativa e avrebbe fatto già partecipato al casting. Pochi giorni fa l'annuncio che Halle Bailey sarà Ariel. Una coppia mozzafiato, quindi, che saprà emozionare tutti i nostalgici di questa perla del 1989.

La versione in live-action della pellicola punterà molto sul fattore musica, ed è per questo motivo che la produzione si starebbe muovendo per trovare star importanti che riescano a enfatizzare ancora di più e a sublimare il remake. Saranno incluse tutte le canzoni originali (come ad esempio l'indimenticata "In fondo al mar") e in più Alan Menken e Lin-Manuel Miranda comporranno nuova musica ad hoc.

Oltre a Halle Bailey, già confermata, la pellicola potrebbe vedere la partecipazione di Melissa McCarthy, nei panni della strega Ursula. Non solo Harry Styles però è in trattativa, anche un altro grande personaggio dello spettacolo sta aspettando di sapere se avrà una parte nel live-action della Disney. Si tratta di Javier Bardem, chiamato per essere il Re Tritone. Un cast davvero spaziale per quello che si preannuncia un vero e proprio successo di pubblico e critica.

Il remake sarà in tutto e per tutto uguale al film di animazione originale. Ariel vive negli abissi del mare, fino a quando una tempesta non le fa incontrare il bel Principe umano. I due si innamorano e la sirenetta decide di seguire il suo amore sulla terraferma, ma per farlo è costretta a stringere un patto con la strega Ursula.