Maddalena Corvaglia è innamorata: la dedica sui social emoziona tutti

Scoprirsi innamorati dopo momenti bui e difficili è la cosa più bella del mondo. Questo è quello che è successo a Maddalena Corvaglia, ex velina di "Striscia la Notizia". Da qualche tempo, la soubrette sta frequentando Alessandro Viani, agente immobiliare di Milano. Ma solo ora ha deciso di fare le presentazioni ufficiali sui social con una dedica davvero dolcissima. Alessandro è l'uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso, dopo la separazione dal chitarrista Stef Burns.

"Non amo le sviolinate, le frasi smielate, le autocelebrazioni e le ostentazioni. Un po’ avete imparato a conoscermi. Ma quando in un momento triste e buio della vita, si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare... si può solo ringraziare il cielo. È facile essere circondati d’ amore quando si è forti e si è in grado di dare agli altri. Ma quando l’anima si prosciuga le foglie secche cadono e rimane solo l’amore vero. Un po’ come la neve no??? (per il pugliesi....) ‘Se sape ca allu squaiare de la nive...’ @aleviani ❤️❤️❤️".

L'ex velina poi aggiunge uno stralcio della meravigliosa canzone di Gianna Nannini "Sei nell'anima", come riassunto di quello che prova per il suo fidanzato:

"Sei nell’anima

In questo spazio indifeso,

Inizia tutto con te

Non ci serve un perché

Siamo carne e fiato...”❤️❤️❤️"

Queste sono parole che arrivano dritte al cuore, senza compromessi. La loro forza sta nella semplicità con le quali Maddalena le esprime.